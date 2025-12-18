Oggi a Bruxelles si apre il Consiglio Europeo, con focus sul nodo degli asset russi e il loro possibile utilizzo per sostenere l’Ucraina. Mentre Mosca intensifica i raid, ferendo civili in diverse regioni, la questione degli asset congelati diventa cruciale nel percorso di supporto a Kiev. Alla riunione partecipa anche il presidente Zelensky, segnando un momento decisivo per le strategie europee in risposta alla crisi in Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, oggi il Consiglio Europeo: al centro il nodo asset russi. Raid Mosca in diverse regioni, feriti – La diretta

La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l’utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del Consiglio Europeo che prende il via oggi 18 dicembre a Bruxelles, al quale partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice si svolge in un momento di stallo nei negoziati di pace, dopo che il presidente russo Vladimir Putin in un discorso al Consiglio del ministero della Difesa ha definito “impossibile” il dialogo con i leader europei, che ha definito “porcellini che si sono subito uniti all’amministrazione Biden nell’intento di poter distruggere la Russia in poco tempo e di trarne profitto “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Consiglio Europeo a Bruxelles: su clima summit difficile, il nodo degli asset russi

Leggi anche: Consiglio europeo, freno sull’uso degli asset russi: confermato il sostegno finanziario all’Ucraina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre, le Comunicazioni del Presidente Meloni alla Camera; Un Consiglio europeo chiave per il sostegno all'Ucraina; Consiglio europeo, 18 e 19 dicembre 2025; Meloni alla Camera verso il Consiglio europeo: le comunicazioni in diretta | Meloni alla Camera: «Non manderemo soldati in Ucraina. Da Mosca pretese irragionevoli: va mantenuta la pressione.

Ucraina, oggi il Consiglio Europeo: al centro il nodo asset russi. Raid Mosca in diverse regioni, feriti – La diretta - La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l'utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del ... lapresse.it