Ucraina oggi il Consiglio Europeo | al centro il nodo asset russi Raid Mosca in diverse regioni feriti – La diretta
Oggi a Bruxelles si apre il Consiglio Europeo, con focus sul nodo degli asset russi e il loro possibile utilizzo per sostenere l’Ucraina. Mentre Mosca intensifica i raid, ferendo civili in diverse regioni, la questione degli asset congelati diventa cruciale nel percorso di supporto a Kiev. Alla riunione partecipa anche il presidente Zelensky, segnando un momento decisivo per le strategie europee in risposta alla crisi in Ucraina.
La guerra in Ucraina e la strada, sempre più in salita, per l’utilizzo degli asset russi congelati in Europa per finanziare Kiev: questi i temi al centro del Consiglio Europeo che prende il via oggi 18 dicembre a Bruxelles, al quale partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il vertice si svolge in un momento di stallo nei negoziati di pace, dopo che il presidente russo Vladimir Putin in un discorso al Consiglio del ministero della Difesa ha definito “impossibile” il dialogo con i leader europei, che ha definito “porcellini che si sono subito uniti all’amministrazione Biden nell’intento di poter distruggere la Russia in poco tempo e di trarne profitto “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
