Ucraina notte di attacchi Gli insulti di Putin all’Europa
Nella notte, l’Ucraina si è trovata sotto un violento assalto di centinaia di droni russi, mentre le tensioni tra Mosca e Kiev si traducono anche in azioni offensive reciproche. Putin continua a lanciare dure accuse all’Europa, alimentando un clima di instabilità e conflitto. Un clima di crescente tensione che colpisce vite e infrastrutture, evidenziando la delicatezza di un’area in pieno fermento.
Ucraina colpita nella notte da centinaia di droni russi. Ma anche Kiev colpisce una petroliera nel porto di Rostov. Intanto Putin insulta i leader europei. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra in Ucraina, gli Usa: pace più lontana. Budapest, salta il vertice tra Trump e Putin | Missili e droni, nuova notte di attacchi russi
Ucraina 2025: guerra senza tregua, Mosca intensifica gli attacchi mentre l'Europa aumenta gli aiuti
Guerra Ucraina, droni ucraini distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... ilmattino.it
Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte: colpita duramente Kiev - Missili e droni hanno colpito Kiev danneggiando una decina di palazzi, incendi ed esplosioni sono stati registrati in diverse aree della città. adnkronos.com
Ucraina e Russia conducono grandi attacchi durante la notte - Il 25 novembre sia l’Ucraina sia la Russia hanno segnalato degli attacchi massicci sui rispettivi territori, con almeno tre morti nella regione russa di Rostov e sei nella capitale ucraina Kiev. internazionale.it
La Russia ha impiegato decenni per costruire le sue raffinerie. L'Ucraina ha trascorso una notte Riscrivendo la loro mappa nel fuoco. Chiamatelo karma. Chiamatela giustizia. Chiamatela Ucraina - facebook.com facebook
Questa notte l’Ucraina parrebbe aver colpito almeno quattro importanti raffinerie di petrolio russe (a Smolensk, Yaroslav, Afipsky (Krasnodar) e Uryupinsk, regione di Volgograd (sulla quale parrebbe documentato l’impatto x.com
