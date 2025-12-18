Ucraina notte di attacchi Gli insulti di Putin all’Europa

Nella notte, l’Ucraina si è trovata sotto un violento assalto di centinaia di droni russi, mentre le tensioni tra Mosca e Kiev si traducono anche in azioni offensive reciproche. Putin continua a lanciare dure accuse all’Europa, alimentando un clima di instabilità e conflitto. Un clima di crescente tensione che colpisce vite e infrastrutture, evidenziando la delicatezza di un’area in pieno fermento.

Ucraina colpita nella notte da centinaia di droni russi. Ma anche Kiev colpisce una petroliera nel porto di Rostov. Intanto Putin insulta i leader europei. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina notte attacchi insultiGuerra Ucraina, droni ucraini distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... ilmattino.it

Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte: colpita duramente Kiev - Missili e droni hanno colpito Kiev danneggiando una decina di palazzi, incendi ed esplosioni sono stati registrati in diverse aree della città. adnkronos.com

Ucraina e Russia conducono grandi attacchi durante la notte - Il 25 novembre sia l’Ucraina sia la Russia hanno segnalato degli attacchi massicci sui rispettivi territori, con almeno tre morti nella regione russa di Rostov e sei nella capitale ucraina Kiev. internazionale.it

