Ucraina notte di attacchi Gli insulti di Putin all’Europa

Nella notte, l’Ucraina si è trovata sotto un violento assalto di centinaia di droni russi, mentre le tensioni tra Mosca e Kiev si traducono anche in azioni offensive reciproche. Putin continua a lanciare dure accuse all’Europa, alimentando un clima di instabilità e conflitto. Un clima di crescente tensione che colpisce vite e infrastrutture, evidenziando la delicatezza di un’area in pieno fermento.

Ucraina, attacco russo su larga scala nella notte: colpita duramente Kiev - Missili e droni hanno colpito Kiev danneggiando una decina di palazzi, incendi ed esplosioni sono stati registrati in diverse aree della città. adnkronos.com

Ucraina e Russia conducono grandi attacchi durante la notte - Il 25 novembre sia l’Ucraina sia la Russia hanno segnalato degli attacchi massicci sui rispettivi territori, con almeno tre morti nella regione russa di Rostov e sei nella capitale ucraina Kiev. internazionale.it

Ucraina, notte di attacchi. Gli insulti di Putin all’Europa

La Russia ha impiegato decenni per costruire le sue raffinerie. L'Ucraina ha trascorso una notte Riscrivendo la loro mappa nel fuoco. Chiamatelo karma. Chiamatela giustizia. Chiamatela Ucraina - facebook.com facebook

Questa notte l’Ucraina parrebbe aver colpito almeno quattro importanti raffinerie di petrolio russe (a Smolensk, Yaroslav, Afipsky (Krasnodar) e Uryupinsk, regione di Volgograd (sulla quale parrebbe documentato l’impatto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.