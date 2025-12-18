Ucraina | Mosca ' droni di Kiev hanno colpito petroliera a Rostov'

Le tensioni tra Ucraina e Russia si intensificano con nuovi attacchi nel porto di Rostov, dove droni ucraini hanno colpito una petroliera. Un episodio che sottolinea l’escalation del conflitto e le sue ripercussioni sulla regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le parti coinvolte si preparano a rispondere a questa nuova provocazione.

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'droni di Kiev hanno colpito petroliera a Rostov' Mosca, 18 dic. (Adnkronos) - Droni ucraini hanno colpito nella notte una petroliera nel porto di Rostov. Lo hanno reso noto le autorità dell'oblast russa. Residenti locali hanno pubblicato sui social media foto e video che sembrano mostrare grandi fiamme che si diramano dal porto. Il sindaco di Rostov sul Don, Alexander Skryabin, ha riferito su Telegram che le squadre di emergenza stanno spegnendo un incendio su una petroliera colpita da droni ucraini durante la notte. Skryabin ha inoltre affermato che tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite a seguito dell'impatto. Il governatore regionale Yuri Slyusar ha confermato l'attacco, affermando che una "nave" non specificata è stata danneggiata. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Ucraina, Kiev: “Nostri droni hanno colpito piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio” – La diretta Leggi anche: Ucraina, Kiev: "Neutralizzati 97 droni russi nella notte"; Dombrovskis rilancia allarmismo contro "nemico inesistente russo": "Ue già in guerra ibrida con Mosca" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kiev attacca Mosca: abbattuti 287 droni ucraini; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi; Ucraina-Russia, nuovi attacchi mentre Mosca rifiuta tregua e negoziati: le news di oggi. Guerra Ucraina, Mosca: «Abbattuti 287 droni di Kiev nella notte». Zelensky invia nuovo piano di pace aggiornato - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. ilmattino.it

