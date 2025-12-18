Ucraina | Mosca cittadino Gb condannato a 13 anni di carcere era mercenario per Kiev'

Un cittadino britannico è stato condannato a 13 anni di carcere in Russia con l'accusa di aver combattuto come mercenario al fianco di Kiev. La sentenza si inserisce nel contesto delle tensioni tra Mosca e l'Occidente, evidenziando le complesse dinamiche del conflitto ucraino.

Mosca, 18 dic. (AdnkronosAfp) - Un cittadino britannico è stato condannato in Russia a 13 anni di carcere con l'accusa di essere stato un mercenario combattendo per Kiev sul fronte ucraino. Lo ha riferito la Procura generale russa in un comunicato. La Corte Suprema di Donetsk, città dell'Ucraina orientale sotto il controllo russo, ha riconosciuto colpevole Hayden Davies, fatto prigioniero nel 2024, di aver "partecipato come mercenario a un conflitto armato", precisa il comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

