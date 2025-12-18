Ucraina Lagarde | fiduciosa che leader torveranno una soluzione
La presidente del BCE, Lagarde, esprime fiducia nella capacità dei leader europei di trovare una soluzione sui nuovi aiuti all’Ucraina. Mentre i negoziati sono in corso, l’attenzione rimane alta sulla cooperazione tra le nazioni europee per sostenere il paese in un momento di crescente complessità. La decisione finale spetta ai leader, che dovranno affrontare sfide e compromessi per garantire stabilità e supporto duraturo.
Roma, 18 dic. (askanews) – Sui nuovi aiuti dalla Ue all’Ucraina “c’è del lavoro in corso e non spetta a noi, spetta ai leader decidere. E data l’importanza della questione, e quello che c’è in ballo, sono pienamente fiduciosa che troveranno una soluzione”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. “Potrebbe essere nel solito modo europeo, con tanti giri e che richiede tempo. E che solleva speculazioni sul fatto che funzioni o no. Ma sono fiduciosa che troveranno una soluzione – ha ribadito – perché è troppo importante”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronti a negoziare soluzione pacifica, ma improbabile dialogo con attuali leader europei”, news in diretta
Leggi anche: **Ucraina: Conte, 'farisei sorpresi da mie parole che soluzione hanno?'**
Ucraina, Lagarde: fiduciosa che leader torveranno una soluzione - (askanews) – Sui nuovi aiuti dalla Ue all’Ucraina “c’è del lavoro in corso e non spetta a noi, spetta ai leader decidere. msn.com
Lagarde: su tassi decisione unanime Bce - Così la presidente Lagarde ribadendo che "non c'è alcun percorso prestabilito sui tassi" e che "sebbene l ... rainews.it
Asset russi, Lagarde (BCE): fiduciosa su soluzione, ma non possiamo violare trattati - La presidente della BCE, Christine Lagarde, si è rifiutata di commentare direttamente gli sforzi dell'Unione europea per fornire all'Ucraina finanziamenti garantiti dai beni congelati de ... finanza.repubblica.it
I PIÙ SERI SONO I COMICI di Marco Travaglio - L’unica speranza di riuscita dei negoziati sull’Ucraina è affidarli ai comici russi Vovan e Lexus, che già beffarono Meloni, Kissinger, Johnson, Erdogan, Merkel, Lagarde, Guaidó, Duda, Trudeau. Stavolta, spaccia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.