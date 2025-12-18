Ucraina Lagarde | fiduciosa che leader torveranno una soluzione

La presidente del BCE, Lagarde, esprime fiducia nella capacità dei leader europei di trovare una soluzione sui nuovi aiuti all’Ucraina. Mentre i negoziati sono in corso, l’attenzione rimane alta sulla cooperazione tra le nazioni europee per sostenere il paese in un momento di crescente complessità. La decisione finale spetta ai leader, che dovranno affrontare sfide e compromessi per garantire stabilità e supporto duraturo.

Roma, 18 dic. (askanews) – Sui nuovi aiuti dalla Ue all’Ucraina “c’è del lavoro in corso e non spetta a noi, spetta ai leader decidere. E data l’importanza della questione, e quello che c’è in ballo, sono pienamente fiduciosa che troveranno una soluzione”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. “Potrebbe essere nel solito modo europeo, con tanti giri e che richiede tempo. E che solleva speculazioni sul fatto che funzioni o no. Ma sono fiduciosa che troveranno una soluzione – ha ribadito – perché è troppo importante”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

