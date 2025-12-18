Ucraina da Russia campagna di sabotaggi in Europa | AP documenta 145 episodi

Una campagna di sabotaggi orchestrata dalla Russia sta causando disagi in tutta Europa, secondo quanto documentato dall'Associated Press. Con 145 incidenti registrati, questa strategia mira a destabilizzare e influenzare la stabilità continentale, seguendo l'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin nel 2022. Un quadro inquietante che mette in evidenza le tensioni e le sfide di un contesto geopolitico in costante evoluzione.

Associated Press ha documentato 145 incidenti in quella che i funzionari occidentali definiscono una campagna per creare disagi in tutta Europa, orchestrata dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin nel 2022. Le fonti sostengono che la campagna miri a privare l’Ucraina del sostegno, a creare divisioni fra gli europei e a identificare i punti deboli della sicurezza del continente. Nel corso dell’anno, AP ha parlato con più di 40 funzionari europei e della Nato provenienti da 13 Paesi per documentare la portata di questa guerra ibrida, includendo nella suo database mappato solo gli incidenti collegati dai funzionari occidentali alla Russia, ai suoi proxy o al suo alleato Bielorussia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

