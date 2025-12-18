Ucraina Consiglio europeo sugli asset russi

In un vertice cruciale a Bruxelles, i leader europei affrontano la questione degli asset russi, con l’obiettivo di definire strategie concrete. Zelensky esorta i Paesi europei a unire le forze, sottolineando che la difesa dell’Ucraina dipende da un sostegno deciso e tangibile. La discussione si svolge in un contesto di grande tensione, con l’Europa chiamata a decidere il proprio ruolo nel fronteggiare la crisi.

A Bruxelles è in corso un complesso Consiglio europeo per decidere sull’utilizzo degli asset russi. Il presidente ucraino Zelensky sprona i Paesi europei: difesa possibile solo con un sostegno concreto. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

