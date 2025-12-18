Ucraina | Belgio ' non assumeremo da soli rischi utilizzo risorse russe'

Il Belgio esprime cautela sul piano dell'UE di utilizzare risorse russe per l'Ucraina, ritenendo le garanzie attualmente fornite insufficienti. Il primo ministro Bart De Wever sottolinea l'importanza di una maggiore chiarezza e sicurezza prima di assumere rischi significativi. La questione mette in luce le delicate dinamiche tra i paesi membri e le sfide di una strategia condivisa in un contesto geopolitico complesso.

Bruxelles, 18 dic. (AdnkronosAfp) - Il primo ministro belga Bart De Wever ha dichiarato che le garanzie offerte dall'Ue in merito al piano di utilizzare risorse russe per l'Ucraina sono finora "insufficienti". "Il Belgio non accetterà una soluzione in cui saremo gli unici a sopportare sia i rischi che la responsabilità", ha dichiarato De Wever ai legislatori belgi. "Non ho visto un testo che possa convincermi a dare il consenso del Belgio. Non l'ho ancora visto; spero di vederlo oggi, ma non l'ho ancora visto", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

