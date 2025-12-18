Uche segna un gol sublime che porta il Crystal Palace in vantaggio nella Conference League

Un gol spettacolare di Uche apre le danze al Selhurst Park, regalando al Crystal Palace un vantaggio importante nella sfida di Conference League contro il KuPS. Un momento di pura emozione che testimonia il talento e la determinazione dei padroni di casa in questa stagione 2025.

2025-12-18 22:51:00 Breaking news: Christantus Uche ha segnato un meraviglioso gol individuale regalando alla squadra del Crystal Palace, molto cambiata, il vantaggio iniziale nello scontro della Conference League contro la squadra finlandese del KuPS al Selhurst Park. Il boss del Palace Oliver Glasner ha apportato 11 modifiche alla squadra che ha iniziato contro il Manchester City lo scorso fine settimana e le aggiunte hanno lasciato il segno quasi immediatamente. Nei primi cinque minuti, Uche ha raccolto la palla al limite dell’area dopo un preciso passaggio a lato. Il nigeriano taglia dentro con il piede sinistro per aprire un’occasione di tiro prima di realizzare un sontuoso tiro nell’angolino più lontano con l’esterno della sua destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

