Ucciso Mario Pineida | choc in Ecuador il calciatore della nazionale è stato freddato mentre era con la mamma
Un tragico episodio scuote l’Ecuador: il calciatore Mario Pineida, 33 anni, è stato assassinato in un agguato nel nord di Guayaquil, durante un momento con sua madre. La sua morte solleva un’ondata di shock e dolore nel paese, evidenziando ancora una volta la violenza dilagante legata alle bande di narcotrafficanti nella regione.
Il calciatore ecuadoriano Mario Pineida, 33 anni, è stato ucciso in un agguato a colpi d’arma da fuoco nel nord di Guayaquil, epicentro della recente lotta di potere esplosa tra bande di narcotrafficanti. Stando alle prime ricostruzioni, il difensore – che oggi gioca nel Barcelona Sporting Club – è stato vittima di un agguato da parte di due malviventi in scooter che hanno aperto il fuoco ammazzando l’ex calciatore della nazionale dell’Ecuador e ferendo altre due persone, tra cui sua madre e un’altra donna. “Ai nostri soci e sostenitori: l’FC Barcelona Sporting Club annuncia con profonda tristezza la morte del suo giocatore Mario Pineida, a seguito di un’aggressione”, con questo triste comunicato il Barcelona SC ha annunciato la scomparsa del giocatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
