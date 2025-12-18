La Procura di Milano ha chiesto una condanna per omicidio stradale per Marco Granelli, assessore comunale, coinvolto in due incidenti mortali avvenuti sulla ciclabile di viale Brianza. L’accusa si concentra sulla tragica morte di due donne investite durante le rispettive pedalate, aprendo un dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità nelle strade milanesi.

Milano, 13 novembre 2025 – La Procura di Milano ha formulato, questa mattina, un'altra richiesta di condanna per omicidio stradale per Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano e finito imputato, con rito abbreviato davanti al gup Alberto Carboni, in due processi con al centro incidenti stradali distinti nei quali sono morte due donne, investite mentre erano in bicicletta. Le accuse per l'assessore fanno riferimento, in particolare, a presunte irregolarità nella realizzazione delle piste ciclabili. Due donne morte. Oggi, a seguito delle indagini della pm Barbara Benzi, sono stati chiesti un anno e 4 mesi per l'assessore per il caso della morte di Veronica D'Incà, 38 anni, che era in bicicletta su una ciclabile in viale Brianza, zona piazzale Loreto, e fu investita da un camion il primo febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Uccisa sulla ciclabile in viale Brianza a Milano, chiesta condanna per l'assessore Granelli - Milano, 13 novembre 2025 – La Procura di Milano ha formulato, questa mattina, un'altra richiesta di condanna per omicidio stradale per Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di ...

