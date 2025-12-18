Uccisa dal fentanyl per errore infermiera accusata di omicidio colposo

Una tragica fatalità o un grave errore medico? A Ravenna, un’infermiera è sotto accusa per omicidio colposo dopo la morte di una donna di 90 anni, avvenuta presumibilmente a causa di un cerotto al fentanyl scambiato con un altro. La vicenda coinvolge sospetti di scambio di cartelle cliniche e un tragico errore che avrebbe avuto conseguenze fatali. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza in ambito sanitario.

© Ilrestodelcarlino.it - “Uccisa dal fentanyl per errore”, infermiera accusata di omicidio colposo Ravenna, 18 dicembre 2025 – Un cerotto medicale al posto di un altro. Forse lo scambio della una cartella clinica con quella di una donna morta giusto un paio di giorni prima: di fatto quella manovra, secondo l’accusa, aveva provocato la morte della paziente, una 90enne ricoverata in una clinica di Ravenna. Per questo motivo le indagini coordinate dal pm Francesco Coco, hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo aggravato di una infermiera 26enne. Ieri mattina davanti al gup Andrea Galanti e al pm d’udienza Angela Scorza, il legale dei familiari della 90enne — l’avvocato Carlo Benini — ha chiesto la citazione della clinica quale responsabile civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Famiglia uccisa dal monossido, tre indagati per omicidio colposo. “La caldaia aveva i tubi invertiti” Leggi anche: Famiglia uccisa dal monossido: si indaga per omicidio colposo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rossella Nappini, uccisa con 56 coltellate dall’ex compagno/ “Lui non accettava la fine della relazione” - Femminicidio Rossella Nappini, l'infermiera di Roma uccisa nell'androne di casa dall'ex compagno che la colpì con 56 coltellate Il femminicidio di Rossella Nappini, infermiera di Roma uccisa dall’ex ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.