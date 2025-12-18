Ubisoft amplia il suo portafoglio di talenti e progetti strategici con l'acquisizione del team Amazon Games Montreal, portando in casa un team di sviluppo di grande talento. Tra le novità in arrivo spicca March of Giants, un coinvolgente multiplayer online battle arena ancora in fase di sviluppo. Questa mossa sottolinea l'impegno di Ubisoft nell'espansione e innovazione nel settore dei videogiochi.

© Gamerbrain.net - Ubisoft acquisisce Amazon Games Montreal e March of Giants

Ubisoft ha annunciato l’acquisizione del team di sviluppo Amazon Games Montreal, includendo nel pacchetto anche March of Giants, multiplayer online battle arena attualmente in fase di sviluppo. L’operazione dovrebbe concludersi entro il 16 dicembre e prevede un accordo parallelo di supporto marketing su Twitch, con Amazon che affiancherà Ubisoft nella promozione del progetto sulla piattaforma di streaming. Si tratta di una mossa significativa, che conferma l’interesse dell’editore francese verso i titoli multiplayer live e i giochi competitivi di lunga durata. La visione di Ubisoft secondo Yves Guillemot. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

