Two Point Museum – Zooseo celebra l’esperienza unica di Two Point Museum. Dopo averne esplorato ogni dettaglio, è arrivato il momento di condividere il lancio del gioco base e del primo importante DLC, offrendo ai giocatori nuove avventure e approfondimenti nel mondo affascinante di questo titolo.

© Screenworld.it - Two Point Museum – Zooseo è la celebrazione dell’esperienza

Di Two Point Museum ne abbiamo parlato in lungo e in largo, che si traduce nel lancio del gioco base, assieme alla primo corposo DLC. Possiamo continuare a tessere lodi senza paura o senza nasconderci dietro un dito, dato che i ragazzi di Two Point hanno ormai dimostrato di essere terribilmente abili nella missione che si sono prefissati di affrontare con il genere. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo nuovamente: prodotti come Two Point Hospital e Two Point Academy sono titoli che hanno felici tutti gli appassionati di gestionali, figli di Theme Hospital. Gli stessi fondatori di Two Point sono proprio sviluppatori che in passato hanno lavorato proprio a Theme Hospital, Black & White e anche Fable. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Two Point Museum su Nintendo Switch 2: Il Fascino dell’Umorismo Gestionale

Leggi anche: Spalletti dopo l’esonero da CT: “L’esperienza dell’Italia mi sta martellando ancora forte in testa”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Recensione Two Point Museum: Zooseo, riserve naturali e fauna selvatica - Two Point Museum: Zooseo apre le porte ad una riserva naturale di cura e riabilitazione della fauna, per prepararla al ritorno in libertà. 4news.it