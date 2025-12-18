Tutto un equivoco Insegne poi staccate sulle mura della Ripa

Un fraintendimento ha scatenato un acceso scambio tra il Comune e i responsabili delle mura della Ripa I Verdi. Insegne, successivamente rimosse, avevano accusato l’amministrazione di aver danneggiato le antiche strutture per allestire una mostra temporanea. Il portavoce Alessandro Ronchi ha commentato la vicenda, evidenziando la confusione e le tensioni nate intorno a questo episodio.

© Ilrestodelcarlino.it - Tutto un equivoco. Insegne (poi staccate) sulle mura della Ripa

I Verdi avevano attaccato il Comune, per "aver trapanato le antiche mura perimetrali della Ripa, per fissarci, con tasselli fisher, tabelloni di una temporanea mostra fotografica ", era stato l’affondo del portavoce Alessandro Ronchi. La difesa all’amministrazione arriva invece da uno dei promotori di quella mostra temporanea, Roberto Angelini, coordinatore del quartiere Centro Storico: "Ci siamo mossi con leggerezza – spiega –, abbiamo già tolto tutto e lo riproporremo nella facciata della vecchia Filanda in via Orto del Fuoco". Angelini, nella sua ammissione di colpa, cita anche il FotoCineClub "che ha vinto un bando sei mesi fa per la realizzazione di alcuni eventi, tra i quali anche questa mostra fotografica con tema il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

