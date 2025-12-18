Tutto pronto inizia il viaggio di Rotta civica di Onda Orange
Si terrà venerdì 19 dicembre, alle ore 11, presso la sede di Onda Orange di via Crisafi, 22 la presentazione di “Rotta civica”.Durante il punto stampa sarà presentato il nuovo pulmino della compagine Orange che diverrà il compagno di viaggio nelle periferie cittadine. Con “Rotta civica” si punta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Il Cohousing inaugura la serie di eventi di Onda Orange
Leggi anche: Passi nella storia, il trekking urbano di Onda Orange tra le potenzialità turistiche di Reggio
