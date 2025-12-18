Tutto a posto come al solito non funziona proprio niente L' editoriale di Capezzone

In un contesto di quotidiana routine, le sfide tecniche sembrano essere una costante. Capezzone, con la sua penna, riesce a mantenere alta la qualità, senza cedere alle difficoltà. Un editoriale che si distingue, nonostante le avversità, dimostrando che la professionalità può prevalere anche nei momenti più complicati.

No, non poteva sfigurare. Né voleva far fare brutta figura alle «colleghe»delle altre stazioni metro, già tutte sfasciate e sgarrupate. Si sa: turisti e carovane arrivano a Roma da tutto il mondo per vedere il Colosseo e il Cupolone, ma pure per ammirare la collezione autunno-inverno delle scale mobili variamente transennate, impacchettate, comunque inagibili. Qualcuno, per ricordo, rimane anche infortunato sul posto, se la scala mobile – di umore variabile – decide di rompersi proprio mentre il turista ci sta sopra. Un souvenir romano, un po' come la foto col finto gladiatore. E così pure la nuovissima scala mobile della fermata Colosseo, l'altro ieri inaugurata in pompa magna dal sindaco Gualtieri, dopo un solo giorno si è già fermata anche lei.

