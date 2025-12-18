Tutti fuori L’arrivo della polizia con decine di uomini lo sgombero e il caos Polemiche su Askatasuna

Un’azione delle forze dell’ordine ha scosso il centro sociale Askatasuna di Torino, segnando una svolta in una lunga controversia politica e amministrativa. L’intervento, avvenuto all’alba, ha portato allo sgombero del centro e generato un acceso dibattito pubblico sul ruolo e sul destino di uno degli spazi più discussi della città. Una giornata intensa, ricca di tensione e polemiche, che apre nuovi scenari nel contesto locale.

