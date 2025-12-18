Tutti fuori L’arrivo della polizia con decine di uomini lo sgombero e il caos Polemiche su Askatasuna
Un’azione delle forze dell’ordine ha scosso il centro sociale Askatasuna di Torino, segnando una svolta in una lunga controversia politica e amministrativa. L’intervento, avvenuto all’alba, ha portato allo sgombero del centro e generato un acceso dibattito pubblico sul ruolo e sul destino di uno degli spazi più discussi della città. Una giornata intensa, ricca di tensione e polemiche, che apre nuovi scenari nel contesto locale.
Blitz prima dell’alba al centro sociale Askatasuna di corso Regina Margherita 47, a Torino, dove oggi le forze dell’ordine hanno dato il via a un’operazione che ha segnato un punto di svolta in una vicenda politica e amministrativa che va avanti da anni. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno cinturato l’area attorno allo stabile e avviato perquisizioni e operazioni di sgombero del centro, occupato dal 1996 e da tempo al centro di uno scontro istituzionale legato al patto di “regolarizzazione” siglato con il Comune. Durante l’intervento, che ha coinvolto decine di agenti, all’interno dell’edificio sono stati trovati sei attivisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
