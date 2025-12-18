Turismo slow | La storia si pedala La via Amerina in biciclettta

Scopri il fascino del turismo slow lungo la via Amerina, un percorso che unisce Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Penna in Teverina e Todi. Pedalando tra storia, natura e tradizioni, questa rete ciclabile invita a vivere un’esperienza autentica e sostenibile, immergendosi nel cuore dell’Umbria e della Tuscia. Un viaggio a ritmo lento, perfetto per riscoprire i tesori nascosti di cinque affascinanti comuni italiani.

© Lanazione.it - Turismo slow: "La storia si pedala" . La via Amerina in biciclettta Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Penna in Teverina e Todi: 5 comuni uniti per una rete ciclabile. E’ nato il progetto “La storia si pedala“ messo a punto da Amerina Bike Route e presentato ieri a palazzo Donini da Antonino Ruggiano (sindaco di Todi), Luigia Moscatelli (assessore Amelia), Riccardo Aquilini (sindaco di Montecastrilli), Luciano Conti (sindaco di Avigliano) Stefano Paoluzzi (sindaco di Penna in Teverina) insieme ad Antonella Tiranti, dirigente del Servizio Turismo della Regione Umbria, Federico Gori, presidente di Anci Umbria, Paolo Festi (Fiab). L’obiettivo del progetto, che avrà una durata di due anni, è di qualificare, valorizzare e promuovere il tratto umbro della storica Via Amerina, da Todi a Penna in Teverina, integrandolo con le grandi dorsali ciclabili nazionali ed europee (Italia Coast to Coast, Ciclovia del Sole Eurovelo 7). 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: “La storia si pedala”, da Todi a Penna in Teverina in bicicletta: nasce “Amerina bike route” Leggi anche: Slow Horses, storia vera: Slough House esiste davvero? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ‘La storia si pedala’ con Amerina Bike Route: 5 comuni uniti per una rete ciclabile. Aulla punta sul turismo slow. E il borgo di Olivola conquista con sentieri, storia e focaccette - Guide preparate, il fascino della Via del Volto Santo e l’accoglienza dell’associazione del paese . lanazione.it Pedalare tra storia e sapori: si è concluso il press tour dedicato alla scoperta dei laghi della provincia di Varese in bicicletta - Giornalisti e specialisti del settore hanno avuto l'opportunità di scoprire il territorio pedalando lungo le affascinanti piste ciclabili che abbracciano il Lago di Varese, il Lago di Comabbio e il La ... varesenoi.it

Turismo esperienziale e slow: "Le Terre di Pisa sono pronte. È la vera scommessa del futuro" - di Mario FerrariPISAAttraversare le piastrelle della Via Francigena con gli scarponi impolverati, tra boschi che odorano di resina e borghi fermi nel tempo, dove ogni pietra sembra raccontare una ... lanazione.it

Sabina Parco Slow Outdoor Natura nell'Alto Lazio

Antica e moderna usanza: andare con lo slittino. Ecologico, sostenibile, a impatto zero. #sostenibilità #turismo #slow #neve - facebook.com facebook

