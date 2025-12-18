Turismo senza lavoro stabile Napoli davanti a un bivio

Il turismo a Napoli cresce, ma il benessere diffuso ancora manca. Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo, evidenzia una criticità strutturale: la distanza tra formazione professionale, qualità dell’occupazione e sviluppo dell’accoglienza. La città si trova di fronte a un bivio, tra opportunità di crescita e rischi di precarietà, evidenziando la necessità di un approccio più strategico e sostenibile.

Il turismo a Napoli continua a crescere, ma non produce automaticamente benessere diffuso. A sottolinearlo è Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo, che richiama l'attenzione su un problema strutturale: la distanza tra formazione professionale, qualità del lavoro e sviluppo dell'accoglienza. Senza un assorbimento reale della forza lavoro formata sul territorio, il turismo rischia di restare un fenomeno appariscente ma fragile. Negli anni la città ha progressivamente perso la propria identità produttiva, senza costruire un modello alternativo solido. La scelta di puntare quasi esclusivamente sull'accoglienza non è stata accompagnata da una visione integrata capace di tutelare residenti, lavoratori e qualità urbana.

