Turismo a Napoli la proposta per renderlo sostenibile | si assumano napoletani

Napoli sta vivendo una trasformazione turistica che può portare grandi opportunità, ma solo se accompagnata da strategie sostenibili. È fondamentale coinvolgere i napoletani, valorizzando le loro competenze e promuovendo un turismo responsabile. Solo così si potrà preservare l’identità della città, creando un equilibrio tra crescita economica e rispetto del territorio, garantendo un futuro prospero e autentico per Napoli.

Turismo a Napoli, dati record a settembre: «Meglio che in estate» - Il consolidarsi della destagionalizzazione del turismo è uno dei dati più tangibili della crescita di Napoli negli ultimi anni. ilmattino.it

Turismo Napoli, intervista a Teresa Armato: «Chi viene in città sceglie di tornare. Distribuiamo i flussi sull’intera città» - Teresa Armato, assessore di Napoli al Turismo, ha di fronte uno dei weekend più impegnativi dell’anno, l’Immacolata. ilmattino.it

Napoli è la meta preferita dei turisti! Nel 2025 oltre 20 milioni di persone hanno visitato la città partenopea, rendendola uno dei luoghi più amati e in voga! Un nuovo record per la città! #napoli #turismo #turisti - facebook.com facebook

Napoli, boom turismo e caos per il ponte: “Troppi disagi, così è paralisi” x.com

