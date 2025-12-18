Turismo a Napoli la proposta per renderlo sostenibile | si assumano napoletani
Napoli sta vivendo una trasformazione turistica che può portare grandi opportunità, ma solo se accompagnata da strategie sostenibili. È fondamentale coinvolgere i napoletani, valorizzando le loro competenze e promuovendo un turismo responsabile. Solo così si potrà preservare l’identità della città, creando un equilibrio tra crescita economica e rispetto del territorio, garantendo un futuro prospero e autentico per Napoli.
“Napoli è passata da una città con oltre 50mila operai a una realtà in cui quella dimensione produttiva è stata completamente azzerata, senza che la transizione verso il turismo fosse accompagnata da competenze, strumenti e governo del fenomeno”. È l’analisi di Nicola Troisi, segretario del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
