Una truffa da 100mila euro ai danni di un’anziana pontina e un’operazione dei Carabinieri di Napoli hanno portato alla scoperta di una banda specializzata in raggiri agli anziani. Con un vero e proprio call center ricavato in un condominio, i criminali avevano messo in atto un’articolata rete di truffe, culminate con l’arresto di 21 persone. Un’indagine complessa che mette in luce i rischi e le minacce rivolte alle fasce più vulner

© Dayitalianews.com - “Tuo figlio ha causato un incidente mortale”; truffa da 100mila euro a danno di una 85enne pontina. La banda sgominata dai Carabinieri di Napoli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una organizzazione specializzata nelle truffe agli anziani, con un vero e proprio call center ricavato in un condominio di Napoli, è finita al centro di una vasta indagine dei Carabinieri di Genova e Napoli, che ha portato all’emissione di 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Tra i casi contestati c’è anche quello di Latina, dove una 85enne è stata raggirata e derubata di 100mila euro tra contanti e gioielli, compresa la fede del marito defunto. Il copione della falsa chiamata dei Carabinieri. Tutto comincia con una telefonata studiata nei minimi dettagli. All’altro capo del filo, una voce femminile che si presenta come appartenente alle forze dell’ordine: «Suo figlio rischia quattro anni, ha investito due pedoni, sono il maresciallo dei Carabinieri». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: "Signora, suo figlio ha fatto un incidente". E le portano via 21mila euro

Leggi anche: Genitori trovano un annuncio online e fanno partecipare il figlio a un provino da calciatore, ma è una truffa. Gli osservatori sono finti, spariti 1.500 euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach; La lettera del killer al figlio dell'uomo ucciso: Non aspetto un perdono; Cosa si sa sulla sparatoria alla festa ebraica a Sydney: i killer padre e figlio, tra i 16 morti anche una bambina; Le ultime notizie sulla morte di Rob Reiner, dalle offese di Trump all'arresto del figlio.

E quando il bullo è tuo figlio? Cosa fare per agire con fermezza e amore - È il segnale che il bambino ha bisogno di aiuto per decodificare il mondo e le proprie emozioni. msn.com

Il critico cinematografico, Antonio Monda, racconta alcuni dettagli che potrebbero aver causato lo scontro tra Rob Reiner e il figlio Nick. #tgla7 #ignotox #la7 x.com

Il critico cinematografico, Antonio Monda, racconta alcuni dettagli che potrebbero aver causato lo scontro tra Rob Reiner e il figlio Nick. "Ci sarebbe stata in passato una colluttazione vera e propria tra genitori e figlio, la madre uscendo, la madre che è stata ucc - facebook.com facebook