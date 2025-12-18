Tumori in Italia 390mila nuove diagnosi Calano i decessi è fuga dal Sud per curarsi

In Italia, nel 2025, si stimano circa 390.000 nuovi casi di tumore, un dato stabile rispetto all’anno precedente. Mentre i decessi continuano a diminuire, si registra anche una crescente migrazione di pazienti dal Sud verso strutture specializzate del Nord, alla ricerca di cure più efficaci. Questi numeri sottolineano l’importanza di investire nella prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento delle terapie per affrontare con successo questa sfida sanitaria.

© Quifinanza.it - Tumori, in Italia 390mila nuove diagnosi. Calano i decessi, è fuga dal Sud per curarsi Nel 2025, in Italia, sono stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero che segna una sostanziale stabilità rispetto al 2024, con una tendenza alla diminuzione alla luce della progressiva riduzione dei casi negli uomini. I dati emersi ieri pomeriggio da parte della Commissione Europea confermano per la prima volta in Europa un calo dell'1,7% dei casi complessivi, addirittura del 2,6% in Italia. Questa tendenza è dovuta, da un lato, alla diminuzione totale della popolazione, dall'altro alla riduzione delle diagnosi di tumore del polmone nei maschi. A dirlo è la pubblicazione "I numeri del cancro in Italia 2025 ", presentata a Roma.

