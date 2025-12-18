Tumori calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno | il rapporto

In Italia, le diagnosi di tumore si stabilizzano intorno alle 390.000 nel 2025, con una lieve diminuzione tra gli uomini. Tuttavia, emergono dinamiche di mobilità sanitaria, come la fuga di donne dal Sud per interventi al seno, evidenziando sfide e spostamenti nel panorama oncologico nazionale.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - In Italia nel 2025 sono stimate circa 390.000 nuove diagnosi di cancro, un numero che segna una sostanziale stabilità rispetto al 2024, con una tendenza alla diminuzione alla luce della progressiva riduzione dei casi negli uomini. I dati emersi ieri pomeriggio da parte della Commissione europea confermano per la prima volta in Europa un calo dell'1,7% dei casi complessivi, addirittura del 2,6% in Italia. Questa tendenza è dovuta da un lato alla diminuzione totale della popolazione, dall'altro alla riduzione delle diagnosi di tumore del polmone nei maschi. Un trend positivo, a cui si accompagna un complessivo calo del 9% dei decessi oncologici negli ultimi 10 anni nel nostro Paese, ancora più evidente nelle neoplasie del polmone (-24%) e del colon retto (-13%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

