In Italia, nel 2025, si prevedono circa 390.000 nuovi casi di tumore, un dato stabile rispetto all’anno precedente. Tuttavia, un aspetto positivo emerge dai dati: negli ultimi dieci anni si registra una riduzione del 9% delle morti per questa malattia. Un segnale di progresso che testimonia miglioramenti nelle diagnosi, nelle terapie e nella prevenzione, offrendo speranza e spunti per un futuro sempre più efficiente nella lotta contro il cancro.

12.00 Nel 2025 in Italia sono stimati 390.000 nuovi casi di tumore, numero stabile rispetto al '24, ma il dato positivo è che in 10 anni si registra il 9% di morti in meno. Il calo dei decessi è ancora più evidente nelle neoplasie del polmone (-24%) e del colon-retto (-13%) Sono dati migliori della media Ue con una sopravvivenza di 5 anni più alta. Emerge da 'I numeri del cancro in Italia 2025' dell'Associazione di oncologia medica Aiom. Ma è fuga dal Sud per gli interventi.In Calabria il 50% degli interventi avviene fuori dalla Regione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Tumori, in Italia 390mila nuove diagnosi. Calano i decessi, è fuga dal Sud per curarsi

Leggi anche: Tumori, calano i decessi in Italia: la sopravvivenza dopo 5 anni è più alta che in Europa. Ma la tossicità finanziaria è ancora un problema

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tumori, calano i decessi in Italia ma è fuga dal Sud per gli interventi al seno.

Tumori. Nel 2025 stimati in Italia 390mila nuovi casi. In 10 anni calano del 9% i decessi al Sud. Il 15% delle pazienti cambia regione per la chirurgia mammaria - Stabili le diagnosi rispetto al 2024, ma ieri per la prima volta la Commissione Europea ha registrato un calo assoluto. quotidianosanita.it