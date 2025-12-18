Tumori al Sud 15% donne cambia regione per chirurgia seno punte del 50% in Calabria
Nel Sud Italia, fino al 15% delle donne con tumore al seno si sposta in altre regioni per l’intervento chirurgico, con punte che arrivano al 50% in Calabria. Questa mobilità evidenzia le disparità e le criticità del sistema sanitario meridionale, creando un ulteriore ostacolo per le pazienti. Un fenomeno che nel 2025 potrebbe rappresentare un ulteriore problema, sottolineando la necessità di interventi mirati per garantire equità e qualità delle cure in tutto il Paese.
Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Nel 2025 doversi sottoporre a un intervento chirurgico per tumore al seno rappresenta un problema nel problema per le donne che vivono in una regione del Meridione. Al Sud, infatti, il 15% delle pazienti è costretta a cambiare regione per eseguire un intervento di chirurgia mammaria. E' quanto emerge dalla 15esima edizione del rapporto 'I numeri del cancro in Italia 2025' dell'Associazione di oncologia medica, frutto della collaborazione tra Aiom, Airtum (Associazione italiana registri tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio nazionale screening (Ons), Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), Passi d'Argento e della Società italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica (Siapec-Iap), presentato questa mattina a Roma a Palazzo Baldassini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
