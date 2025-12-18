Tu ci andresti in guerra?

Un recente test tra 4.000 adolescenti solleva un acceso dibattito sulla percezione della guerra tra i giovani italiani. La normalizzazione di immagini di carri armati, la leva militare e la trasformazione di ospedali civili in strutture militari spinge a riflettere sul ruolo dell’educazione e sulla percezione della sicurezza nel nostro paese. Un tema complesso che tocca valori, paure e il futuro di una generazione.

Un test fatto su 4.000 adolescenti apre un dibattito sulla normalizzazione della guerra tra carri armati nelle scuole italiane, leva militare e ospedali trasformati da civili a militari. "Tu ci andresti in guerra?":perché l'Europa sta normalizzando il conflitto anche tra gli adolescenti - Un questionario del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha chiesto a migliaia di adolescenti se si arruolerebbero in caso di guerra.

Conflitti: Agia, “il 68% degli adolescenti non si arruolerebbe in caso di guerra” - Ebbene, tre quarti degli adolescenti italiani – più o meno il 68% di un campione provvisorio di 4. agensir.it

Adolescenti e guerra, il 68% non si arruolerebbe: consultazione del Garante Infanzia e Adolescenza - È la domanda che rimbalza sempre più spesso tra gli adolescenti, in un periodo segnato dal riaccendersi dei conflitti nel mondo. tecnicadellascuola.it

