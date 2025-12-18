Trump tira dritto contro Maduro | stop alle petroliere Siete circondati
Donald Trump rafforza la sua posizione contro Maduro, annunciando il blocco delle petroliere e ribadendo il principio della Dottrina Monroe. Con toni decisi, il presidente statunitense minaccia Caracas, chiedendo il ritorno di ciò che considera proprietà statunitense e lasciando intendere un escalation delle tensioni nella regione. La situazione si fa sempre più complessa, con implicazioni che potrebbero influenzare gli equilibri geopolitici.
Il presidente Usa insiste con la Dottrina Monroe e minaccia Caracas: «Devono restituire tutto quello che ci hanno rubato». Il presidente americano Donald Trump tira dritto con la riedizione della Dottrina Monroe. Ha infatti annunciato un «blocco totale e completo» delle petroliere sanzionate in entrata o in uscita dal Venezuela. «Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande flotta mai radunata nella storia del Sudamerica. Non farà che aumentare, e lo choc per loro sarà come mai prima d’ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Usa tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato», ha dichiarato su Truth l’inquilino della Casa Bianca, riferendosi verosimilmente agli espropri attuati da Hugo Chávez nel 2007. 🔗 Leggi su Laverita.info
