Negli ultimi mesi, l’attenzione mediatica si è concentrata sulla Cina, mentre TikTok dominava le prime pagine. L’amministrazione americana, sotto Trump e successivamente Biden, ha affrontato con decisione il tema, evidenziando le tensioni tra le potenze e le sfide legate alla sicurezza digitale. Un confronto che riflette le complesse dinamiche geopolitiche e le nuove frontiere della tecnologia globale.

Fino a qualche mese fa sui giornali americani non si parlava d’altro che di TikTok. L’Amministrazione americana, prima quella di Trump e poi quella di Biden, riconosceva il social. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Trump sta fischiettando sulla Cina - Durante il suo primo mandato il tycoon aveva confermato la possibilità di chiudere TikTok, poi la cordata di imprenditori occidentali pronti ad acquisire la parte americana del social. ilfoglio.it

Trump ordina il blocco delle petroliere venezuelane e sfida Maduro (e la Cina) - Washington alza la pressione su Caracas: Donald Trump decreta il blocco totale delle petroliere venezuelane, accusa il regime di Maduro di terrorismo e punta a ridisegnare gli equilibri nell’Emisfero ... panorama.it

trump sta fischiettando cinaTrump attacca la corte suprema sui dazi. E su Macron: “Anche l’Europa li applica alla Cina” - MILANO – "La più grande minaccia nella storia della sicurezza nazionale degli Stati Uniti sarebbe una decisione negativa sui dazi da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. repubblica.it

