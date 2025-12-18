Trump ribadisce | il Golan è israeliano Un messaggio a Siria e Turchia

Durante un discorso alla comunità ebraica americana in occasione di Hanukkah, Donald Trump ha ribadito con fermezza che le Alture del Golan sono territorio israeliano, inviando un chiaro messaggio a Siria e Turchia. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza strategica e politica di questa posizione, consolidando ulteriormente il riconoscimento statunitense della sovranità di Israele sulla regione occupata dal 1967. Una presa di posizione che riaccende le tensioni nel contesto geopolitico mediorientale.

© It.insideover.com - Trump ribadisce: il Golan è israeliano. Un messaggio a Siria e Turchia Martedì, nel suo discorso alla comunità ebraica americana per la festività di Hanukkah Donald Trump è tornato, sorprendentemente, sul tema della sovranità israeliana sulle Alture del Golan, la regione siriana occupata da Tel Aviv durante la guerra dei sei giorni del 1967 e da lui confermata a nome degli Usa nel 2019. Trump difende il riconoscimento del Golan come parte di Israele. The Donald compì questo strappo ratificando la scelta israeliana di incorporare nel 1981 come distretto del territorio metropolitano la regione montuosa utilizzata come perno contro possibili contrattacchi di Damasco e oggi estesa con la “zona cuscinetto” occupata nei giorni della caduta del regime di Bashar al-Assad nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com Leggi anche: La Siria al centro del nuovo (fragile) equilibrio mediorientale: Israele nelle Alture del Golan, Turchia al confine, i curdi e l'Isis Leggi anche: Un raid israeliano in Siria mette a nudo i problemi di Trump in Medio Oriente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump ribadisce, 'ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati' - Trump spera nella "ricostruzione di Gaza" e afferma di non aver ancora deciso sulla soluzione dei due Stati. quotidiano.net Mosca detta le condizioni: “Donbass alla Russia, via le truppe ucraine”. Trump intensifica il pressing mentre i leader europei si riuniscono con l’inviato Witkoff a Berlino. Il Cremlino ribadisce che non ci sarà tregua senza il ritiro ucraino dal Donbass, mentre il - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.