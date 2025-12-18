Trump racconta un' America meravigliosa gli americani non la vedono
Un anno dopo il discorso di Trump, l’America rimane al centro delle attenzioni, con il suo racconto di un paese meraviglioso che molti americani non percepiscono più allo stesso modo. La narrazione dell’ex presidente continua a stimolare dibattiti e aspettative, mentre le tensioni politiche e sociali si intrecciano con le accuse e le provocazioni, mantenendo vivo il fermento nazionale e internazionale.
Un anno dopo, è ancora colpa di Joe Biden. C’era una certa attesa per il discorso alla Nazione che Donald Trump ha fatto nella notte, anche perché la Casa Bianca n. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Intervista con la ricercatrice italiana di biostatistica, da trent'anni in America. Ospite alla Milano Digital Week, qui ci racconta il suo lavoro, tra successi e difficoltà, dai tagli di Trump alle sfide del futuro
Leggi anche: Lo storico Mario Del Pero racconta l’America e il mondo ai tempi di Donald Trump
Trump racconta un'America meravigliosa, gli americani non la vedono.
Trump racconta un'America meravigliosa, gli americani non la vedono - Dal discorso alla nazione si attendevano annunci clamorosi, anche una possibile azione americana contro il Venezuela, invece è stato l'ennesimo momento di autocelebrazione dell'inquilino della Casa Bi ... ilfoglio.it
Trump racconta, dissi a Putin di farmi risolvere la sua guerra - Donald Trump ha detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra". ansa.it
Venezia, il padiglione USA, progettato prima dell'elezione di Trump, racconta un'altra America - A vegliare su un cimitero di Fort Worth sono le copie a dimensioni reali dei cavalli di San Marco. rainews.it
Donald TRUMP la VERA storia del più CONTROVERSO presidente USA
Il lungometraggio, nelle sale dal 30 gennaio, racconta le settimane che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca da una prospettiva inedita, quella della First Lady: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui». - facebook.com facebook
Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa - Il video x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.