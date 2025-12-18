Trump racconta un' America meravigliosa gli americani non la vedono

Un anno dopo il discorso di Trump, l’America rimane al centro delle attenzioni, con il suo racconto di un paese meraviglioso che molti americani non percepiscono più allo stesso modo. La narrazione dell’ex presidente continua a stimolare dibattiti e aspettative, mentre le tensioni politiche e sociali si intrecciano con le accuse e le provocazioni, mantenendo vivo il fermento nazionale e internazionale.

Trump racconta, dissi a Putin di farmi risolvere la sua guerra - Donald Trump ha detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra". ansa.it

Venezia, il padiglione USA, progettato prima dell'elezione di Trump, racconta un'altra America - A vegliare su un cimitero di Fort Worth sono le copie a dimensioni reali dei cavalli di San Marco. rainews.it

Donald TRUMP la VERA storia del più CONTROVERSO presidente USA

Il lungometraggio, nelle sale dal 30 gennaio, racconta le settimane che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca da una prospettiva inedita, quella della First Lady: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui». - facebook.com facebook

Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa - Il video x.com

