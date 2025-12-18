Trump promette boom economico nel 2026 | Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo

Donald Trump annuncia un promettente boom economico per il 2026, dichiarando di aver ereditato una situazione difficile e di essere sulla buona strada per risolverla. Durante un discorso intenso e senza pause, l’ex presidente ha condiviso le sue strategie e ambizioni, puntando a un futuro di crescita e sviluppo. La sua promessa di rilancio economico ha catturato l’attenzione, alimentando attese e discussioni sul possibile impatto delle sue politiche.

© Ildifforme.it - Trump promette boom economico nel 2026: "Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo" (Adnkronos) – Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. "Buonasera America, undici mesi fa ho ereditato un disastro e ora lo sto risolvendo", ha esordito ieri sera dalla Diplomatic Reception Room della Casa Bianca, rivolgendosi alla nazione.

