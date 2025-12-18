Trump parla alla nazione | Ho ereditato un disastro lo sto aggiustando

Donald Trump si rivolge alla nazione con parole decise, evidenziando di aver ereditato una situazione difficile e di essere impegnato a rimettere le cose a posto. Nel suo discorso televisivo, il presidente americano sottolinea il suo impegno nel superare le sfide e nel ristabilire la stabilità, trasmettendo un messaggio di determinazione e speranza ai cittadini.

“Ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose”. È questo il messaggio centrale del discorso pronunciato ieri sera in diretta televisiva dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha annunciato il “blocco totale e completo” delle petroliere in arrivo o in partenza dal Venezuela. Nel discorso, il presidente ha attribuito le responsabilità delle difficoltà attuali all’amministrazione precedente. “La colpa è dei democratici, non dei repubblicani”, ha affermato, chiamando in causa direttamente Joe Biden. Trump ha respinto l’idea di una crisi del costo della vita, sostenendo che “i prezzi stanno scendendo rapidamente” e che “i salari crescono più velocemente dell’inflazione”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

