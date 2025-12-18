Trump parla agli Usa e attacca Biden | Ho ereditato un disastro ma l' America è tornata

Donald Trump torna a parlare agli Stati Uniti dalla Diplomatic Room, difendendo le sue politiche economiche e criticando aspramente Biden per il caos ereditato. Con il tono deciso, afferma che, nonostante le difficoltà iniziali, l’America è tornata sulla scena mondiale. Un messaggio di forza e rinnovamento, mentre si confronta con il passato e si proietta verso il futuro.

© Feedpress.me - Trump parla agli Usa e attacca Biden: "Ho ereditato un disastro ma l'America è tornata" "Ho ereditato un disastro" ma ora "l'America è tornata". Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo predecessore per il caos che ha trovato quando è entrato alla Casa Bianca per la seconda volta. Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza..

Trump parla alla Nazione: "Boom economico per gli Usa. Grazie ai dazi, assegno premio da 1800 dollari a tutti i militari" - Nel suo discorso alla Nazione tenuto alla Casa Bianca addobbata per il Natale, Donald Trump ha promesso agli americani un boom economico, puntando il dito contro il predecessore democratico Joe Biden ... affaritaliani.it

Trump parla alla nazione: ho ereditato un disastro ma avremo un boom - Donald Trump ha parlato per quasi venti minuti senza mai fermarsi, a un ritmo insolitamente rapido, senza pause. msn.com

Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente x.com

Domani sera, notte in italia #Trump parla alla nazione ha aggiunto "e' stato un grande anno, il meglio deve ancora arrivare" - facebook.com facebook

