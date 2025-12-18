Trump | Io mi batto per voi americani

Donald Trump si rivolge agli americani con parole di impegno e speranza, sottolineando le sfide affrontate e i progressi compiuti. Nel suo discorso alla nazione, evidenzia le priorità e le azioni intraprese per ristabilire l’ordine e rafforzare il paese, puntando a un futuro migliore per tutti gli Stati Uniti.

11.30 "11 mesi fa ho ereditato un disastro,ma sto sistemando le cose". Così il presidente Usa nel suo discorso alla Nazione "Eravamo invasi da migranti illegali, transgender nello sport delle donne, avevamo i peggiori accordi commerciali, eredità di Biden."Ora avete un presidente che si batte per gli americani". "Un anno fa il Paese era morto,fallito, ora non più" e in parte grazie ai dazi, che "sono la mia parola preferita". Hanno contribuito ai miliardi di investimenti per 18mila mld $.Ha annunciato un dividendo del guerriero per militari.

