Trump incolpa Biden per il carovita |  Masto cambiando le cose L' America è tornata presto ci sarà un boom economico mai visto

Trump torna a parlare, puntando il dito contro Biden per il caro vita e annunciando un futuro di rinascita economica. Con parole di ottimismo, il presidente americano promette grandi risultati e un'America più forte che mai, sottolineando la lealtà del paese verso i suoi cittadini e un imminente boom economico senza precedenti.

Il discorso del presidente Usa alla nazione: «Già ottenuti grandi risultati. L'America è più forte che mai, un Paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo». Il tycoon ha elencato quelli che considera i successi del suo primo anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

