Donald Trump si presenta come il protagonista di una rinascita imminente, attribuendo la crisi attuale a Joe Biden e promettendo un 2026 di straordinario sviluppo. Nel suo discorso dalla Casa Bianca, il presidente evidenzia un bilancio del primo anno e introduce il concetto di

© Liberoquotidiano.it - Trump, "ho ereditato il disastro da Biden. Ma nel 2026 boom mai visto". E lancia il "dividendo dei guerrieri"

La crisi "colpa di Joe Biden", ma presto "ci sarà un boom". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla alla Nazione dalla Casa Bianca, un discorso di 20 minuti per tracciare il bilancio del suo primo anno da commander in chief. L'intervento, trasmesso dalla Sala Diplomatica, è stato caratterizzato da durissimi attacchi all'amministrazione Biden e dalla rivendicazione di un miglioramento economico generalizzato. "Undici mesi fa ho ereditato un disastro e sto sistemando la situazione", ha esordito The Donald, sostenendo di aver ottenuto risultati superiori alle aspettative. "Siamo pronti per un boom economico senza precedenti nel mondo" nel 2026, quando gli Stati Uniti ospiteranno la Coppa del Mondo di calcio insieme a Canada e Messico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

