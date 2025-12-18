Trump discorso alla nazione L' attacco a Biden | Ereditato un disastro ma l' America è tornata Ho risolto 8 guerre

Donald Trump si rivolge alla nazione dalla Diplomatic Room, difendendo le sue politiche e rilanciando il suo operato. Nel suo discorso, affronta le sfide ereditate e celebra i successi ottenuti, tra cui la risoluzione di numerosi conflitti. Con tono deciso, Trump mira a consolidare il suo ruolo e a rafforzare la fiducia degli americani nel suo operato, sottolineando come l’America sia tornata ad essere protagonista sulla scena internazionale.

Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... lapresse.it

Trump promette boom economico dopo il "disastro" ereditato da Biden. "L'America è tornata" - Nel discorso alla Nazione Trump parla di benzina e cibo in calo, critica l’immigrazione dell’era Biden e rilancia dazi e remigrazione. msn.com

I contrattempi di Trump allOnu, tra gobbo spento e scale mobili non funzionanti

Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". "Dazi, la mia parola preferita". E assicura "il - facebook.com facebook

Il discorso alla nazione di Trump: “Undici mesi fa ho ereditato un disastro” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.