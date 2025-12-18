Trump discorso alla nazione L' attacco a Biden | Ereditato un disastro ma l' America è tornata Ho risolto 8 guerre

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump si rivolge alla nazione dalla Diplomatic Room, difendendo le sue politiche e rilanciando il suo operato. Nel suo discorso, affronta le sfide ereditate e celebra i successi ottenuti, tra cui la risoluzione di numerosi conflitti. Con tono deciso, Trump mira a consolidare il suo ruolo e a rafforzare la fiducia degli americani nel suo operato, sottolineando come l’America sia tornata ad essere protagonista sulla scena internazionale.

trump discorso alla nazione l attacco a biden ereditato un disastro ma l america 232 tornata ho risolto 8 guerre

© Ilmattino.it - Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre»

«Ho ereditato un disastro» ma ora «l'America è tornata». Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Leggi anche: Usa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata”

Leggi anche: Trump alla nazione: «L'America è tornata. Ho ereditato un disastro, ma sto cambiando le cose. Presto il nuovo presidente della Fed»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre»; Trump ordina il blocco delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela; Usa-Russia: 2025, attacco all’Europa; Donald Trump all'attacco, il carovita tutta colpa di Biden: «Ho ereditato un disastro: ma arriva un boom economico mai visto» - Il video.

trump discorso nazione attaccoTrump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre» - Donald Trump dalla Diplomatic Room difende le sue politiche economiche e punta il dito contro il suo predecessore Biden per il caos che ha trov ... msn.com

trump discorso nazione attaccoUsa, il discorso alla nazione di Trump: “Ho ereditato un disastro ma con me l’America è tornata” - Con queste parole Donald Trump ha aperto il suo messaggio alla Nazione, trasmesso dai principali network televisivi ... lapresse.it

trump discorso nazione attaccoTrump promette boom economico dopo il "disastro" ereditato da Biden. "L'America è tornata" - Nel discorso alla Nazione Trump parla di benzina e cibo in calo, critica l’immigrazione dell’era Biden e rilancia dazi e remigrazione. msn.com

I contrattempi di Trump allOnu, tra gobbo spento e scale mobili non funzionanti

Video I contrattempi di Trump allOnu, tra gobbo spento e scale mobili non funzionanti

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.