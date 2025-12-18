Trump alla nazione | tra boom promesso e sfida al 2026 il discorso che rilancia la sua leadership

Donald Trump torna al centro dell’attenzione con un discorso trasmesso dalla Casa Bianca, nel quale ha delineato la sua visione di un primo anno di successo e le strategie per il 2026. In circa venti minuti, l’ex presidente ha ribadito i suoi obiettivi e rilanciato la sua leadership, tra promesse di boom economico e sfide future, lasciando intendere la volontà di consolidare il suo ruolo di protagonista sulla scena politica americana.

In un discorso trasmesso in prima serata dalla Casa Bianca e durato circa venti minuti, Donald Trump ha illustrato la sua visione di un primo anno di governo trionfale e ha tracciato le linee guida della sua strategia per il 2026. Con toni che alternano slogan da campagna elettorale a narrazione storica, il presidente ha piazzato se stesso al centro del destino della nazione: un leader che ha saputo «riparare» ciò che, a suo dire, era stato lasciato in rovina dal suo predecessore, Joe Biden.  Il nocciolo del discorso è stato semplice e potente: « undici mesi fa ho ereditato un disastro, ora l’America è tornata » frase che ha scandito l’interezza del messaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

