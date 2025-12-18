Trump alla nazione | L' America è tornata Ho ereditato un disastro ma sto cambiando le cose Presto boom economico mai visto

Dopo quasi un anno alla Casa Bianca, Trump si presenta come l'uomo del cambiamento, promettendo un rinnovato slancio economico e una nazione più forte e leale. Con parole decise, sottolinea i successi ottenuti e la rinascita degli Stati Uniti, convinto di aver ereditato un disastro e di averlo trasformato in un'opportunità di crescita senza precedenti.

Trump agli americani: «Mi batto per noi, ho ereditato un disastro ma ora tutto è cambiato» - Il presidente Usa nel discorso alla nazione: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati» ... msn.com

Trump agli americani, 'mi batto per voi, ho ereditato un disastro' - "Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose". msn.com

Understanding Trump's National Security Tariffs Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962

Trump: "Abbiamo ereditato un disastro, ma il Paese sarà più forte che mai". Il presidente sul messaggio che lancerà durante il discorso alla nazione. #ANSA - facebook.com facebook

Trump: "Abbiamo ereditato un disastro, ma il Paese sarà più forte che mai". Il presidente sul messaggio che lancerà durante il discorso alla nazione #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.