Trump alla Nazione | Ho ereditato un disastro ma l’America è tornata

Nel suo discorso alla nazione del 2025, Donald Trump riflette sulla difficile eredità lasciata alla sua presidenza, affermando di aver ereditato un disastro. Dalla Diplomatic Room della Casa Bianca, l’ex presidente punta a trasmettere un messaggio di rinascita e speranza, sottolineando come l’America sia tornata a risplendere nonostante le sfide affrontate. Un intervento che apre un nuovo capitolo nella sua visione di rinascita nazionale.

Roma, 18 dicembre 2025 – “ Ho ereditato un disastro “. È da qui che Donald Trump sceglie di ripartire nel suo discorso alla nazione del 2025, pronunciato dalla Diplomatic Room della Casa Bianca. Meno di venti minuti, tono duro, sguardo teso. Il messaggio centrale è semplice e ripetuto: tutto ciò che non funziona è colpa dei democratici, tutto ciò che migliora è merito suo. E soprattutto: “l’America è tornata”. Il presidente evita quasi del tutto la politica estera. Un solo riferimento a Gaza, rivendicato come successo personale. “ Ho risolto otto guerre. Ho risolto la guerra a Gaza portando la pace in Medio Oriente per la prima volta in anni “, afferma, senza mai citare né l’Ucraina né il Venezuela. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

