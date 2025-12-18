Trump alla nazione | Dopo il disastro Biden arriva un boom economico

Donald Trump torna a parlare alla nazione, rivendicando i successi della sua amministrazione e annunciando un nuovo impulso all'economia statunitense. Con parole di fiducia e ottimismo, il presidente promette una fase di forte crescita, contrapponendosi alle criticità del passato. Un discorso che mira a rilanciare il paese e a rafforzare il suo ruolo di leader economico globale.

Nel suo discorso alla nazione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i risultati economici ottenuti dalla sua amministrazione e ha promesso una nuova fase di forte crescita per il Paese. Trump ha parlato di un imminente “boom economico” dopo quella che ha definito l’era del “disastro Biden”, annunciando anche riforme sul fronte abitativo e un cambio al vertice della Federal Reserve. Il futuro presidente della banca centrale, ha spiegato, dovrà credere in tassi di interesse “notevolmente più bassi” per sostenere sviluppo, investimenti e occupazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

