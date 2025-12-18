Trump alla Nazione 20 minuti per inchiodare Biden | Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump torna sulla scena politica con un discorso deciso, puntando il dito contro l’eredità di Biden. In 20 minuti intensi, ha dichiarato di affrontare un disastro e di lavorare senza sosta per risolverlo. Nessuna esitazione, nessuna concessione: il suo stile resta quello di un attaccante pronto a sfidare l’avversario e a rivendicare il suo ruolo di protagonista.

trump alla nazione 20 minuti per inchiodare biden ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo

© Secoloditalia.it - Trump alla Nazione, 20 minuti per inchiodare Biden: “Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo”

Nessuna richiesta di indulgenza, nessun passo indietro. Donald Trump si è presentato alla Nazione scegliendo la linea dell’ attacco frontale. Venti minuti, tono controllato ma fermo, un messaggio chiaro: ciò che oggi non funziona negli Stati Uniti ha un nome e un cognome, ed è quello del suo predecessore: Joe Biden. Trump: «Ho ereditato un disastro». «Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo». È da questa frase che il presidente americano ha fatto partire il suo discorso, senza mai nominare sleeply Joe, ma chiamandolo costantemente in causa. Il carovita, l’energia, l’inflazione: tutto viene ricondotto a un’eredità democratica che Trump considera fallimentare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Trump parla alla nazione: “Ho ereditato un disastro, lo sto aggiustando”

Leggi anche: Trump promette boom economico nel 2026: “Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trump promette boom economico dopo disastro Biden: L'America è tornata; Trump alla nazione: Ho ereditato un disastro. L'America è tornata; Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre»; Trump alla Nazione: L'America è tornata, presto il boom dopo il disastro di Biden. Un warrior dividend ai militari.

trump nazione 20 minutiTrump alla Nazione: "L'America è tornata, presto il boom dopo il disastro di Biden". Un warrior dividend ai militari - "Sto sistemando le cose" afferma il presidente, rivolgendosi per 20 minuti agli americani. huffingtonpost.it

trump nazione 20 minutiTrump alla nazione: "Ho ereditato un disastro. L'America è tornata" - Parlando agli americani per meno di 20 minuti, il presidente non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza ... msn.com

trump nazione 20 minutiDonald Trump e il suo discorso alla nazione, per lui è tutta colpa di Biden, ma i media lo bacchettano - L'articolo Donald Trump e il suo discorso alla nazione, per lui è tutta colpa di Biden, ma i media lo bacchettano proviene da CultWeb. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.