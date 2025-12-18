Trump alla Nazione 20 minuti per inchiodare Biden | Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo

Donald Trump torna sulla scena politica con un discorso deciso, puntando il dito contro l’eredità di Biden. In 20 minuti intensi, ha dichiarato di affrontare un disastro e di lavorare senza sosta per risolverlo. Nessuna esitazione, nessuna concessione: il suo stile resta quello di un attaccante pronto a sfidare l’avversario e a rivendicare il suo ruolo di protagonista.

© Secoloditalia.it - Trump alla Nazione, 20 minuti per inchiodare Biden: "Ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo" Nessuna richiesta di indulgenza, nessun passo indietro. Donald Trump si è presentato alla Nazione scegliendo la linea dell' attacco frontale. Venti minuti, tono controllato ma fermo, un messaggio chiaro: ciò che oggi non funziona negli Stati Uniti ha un nome e un cognome, ed è quello del suo predecessore: Joe Biden. Trump: «Ho ereditato un disastro». «Undici mesi fa ho ereditato un disastro e lo sto risolvendo». È da questa frase che il presidente americano ha fatto partire il suo discorso, senza mai nominare sleeply Joe, ma chiamandolo costantemente in causa. Il carovita, l'energia, l'inflazione: tutto viene ricondotto a un'eredità democratica che Trump considera fallimentare.

