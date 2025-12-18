Trump agli americani | Mi batto per voi ho ereditato un disastro Sto cambiando le cose

Donald Trump si rivolge agli americani con determinazione, sottolineando i progressi realizzati in meno di un anno e la rinascita del Paese. Con parole di orgoglio, evidenzia i risultati ottenuti e la forza ritrovata dell’America, promettendo di continuare a lottare per il benessere dei cittadini e il futuro della nazione.

© Xml2.corriere.it - Trump agli americani: «Mi batto per voi, ho ereditato un disastro. Sto cambiando le cose»

Il presidente Usa nel discorso alla nazione: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati. L'America è tornata ed è più forte che mai, un Paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

