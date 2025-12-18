Trump agli americani | Mi batto per voi ho ereditato un disastro Sto cambiando le cose
Donald Trump si rivolge agli americani con determinazione, sottolineando i progressi realizzati in meno di un anno e la rinascita del Paese. Con parole di orgoglio, evidenzia i risultati ottenuti e la forza ritrovata dell’America, promettendo di continuare a lottare per il benessere dei cittadini e il futuro della nazione.
Il presidente Usa nel discorso alla nazione: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati. L'America è tornata ed è più forte che mai, un Paese leale verso i suoi cittadini. Facciamo invidia a tutto il mondo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump agli americani, 'mi batto per voi, ho ereditato un disastro'; Trump agli americani: «Mi batto per voi, ho ereditato un disastro ma ora tutto è cambiato».
Trump agli americani, 'mi batto per voi, ho ereditato un disastro' - "Undici mesi fa ho ereditato un disastro, ma sto sistemando le cose". ansa.it
Trump agli americani: «Mi batto per noi, ho ereditato un disastro ma ora tutto è cambiato» - Il presidente Usa nel discorso alla nazione: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati» ... msn.com
Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" - Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". rainews.it
Trump Molti americani vorrebbero un dittatore
Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente x.com
Donald Trump annuncia che parlerà agli americani domani sera alle 21 dalla Casa Bianca. "Cari americani: terrò un discorso alla nazione. È stato un grande anno per il nostro paese e il meglio deve ancora venire", ha scritto sul suo social Truth. #ANSA - facebook.com facebook
