Trump agli americani | Mi batto per voi ho ereditato un disastro Sto cambiando le cose

Donald Trump si rivolge agli americani con determinazione, sottolineando i progressi realizzati in meno di un anno e la rinascita del Paese. Con parole di orgoglio, evidenzia i risultati ottenuti e la forza ritrovata dell’America, promettendo di continuare a lottare per il benessere dei cittadini e il futuro della nazione.

Trump agli americani: «Mi batto per noi, ho ereditato un disastro ma ora tutto è cambiato» - Il presidente Usa nel discorso alla nazione: «In 11 mesi già ottenuti grandi risultati» ... msn.com

Trump alla nazione: "Ho ereditato un disastro e l'ho aggiustato" - Il discorso del presidente dopo 11 mesi di mandato, autoelogio della sua amministrazione: "Siamo forti e rispettati, lavoro ai patrioti e non agli stranieri". rainews.it

Trump Molti americani vorrebbero un dittatore

Trump, oggi il discorso agli Stati Uniti. Il 'mistero', di cosa parla il presidente x.com

Donald Trump annuncia che parlerà agli americani domani sera alle 21 dalla Casa Bianca. "Cari americani: terrò un discorso alla nazione. È stato un grande anno per il nostro paese e il meglio deve ancora venire", ha scritto sul suo social Truth. #ANSA - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.