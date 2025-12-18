Trump Abbiamo invertito il declino dell’America

In un discorso inusuale dalla Casa Bianca, Donald Trump ha celebrato i successi della sua amministrazione, evidenziando miglioramenti su sicurezza, immigrazione ed energia. Rivolgendosi direttamente all’America, ha cercato di rafforzare la sua immagine e rilanciare la propria agenda politica in un contesto di sfide e bassi consensi sull’economia. Un intervento che segna un momento importante nel suo percorso politico.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In un raro discorso in prima serata dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i risultati della sua amministrazione su sicurezza dei confini, immigrazione ed energia, cercando di rilanciare la propria agenda politica in un momento segnato da bassi livelli di approvazione sulla gestione dell'economia. Un intervento politicamente carico, trasmesso in diretta televisiva, durante il quale il presidente ha attribuito le difficoltà economiche ai Democratici e all'eredità lasciata dal suo predecessore Joe Biden, annunciando al contempo l'invio di un assegno bonus di 1776 dollari ai militari statunitensi in occasione del Natale.

