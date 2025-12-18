Truffe agli anziani tra Ausonia e Foggia | si fingevano carabiniere e dipendente comunale

Tra Ausonia e Foggia, le truffe agli anziani continuano a preoccupare la comunità. I Carabinieri locali hanno portato a termine un’importante operazione, denunciando due uomini provenienti dall’area vesuviana, ritenuti responsabili di aver messo in atto diverse truffe fingendosi carabinieri e dipendenti comunali. Un intervento decisivo per tutelare le persone più vulnerabili e contrastare questo fenomeno criminoso.

Truffe seriali agli anziani. Scoperta la banda - La misura cautelare è stata concessa poiché, a seguito delle perquisizioni operate nel novembre scorso, con il supporto dei colleghi di Napoli e Caserta, sono stati sequestrati numerosi apparati ... abruzzoindependent.it

Truffe agli anziani con finti carabinieri: 21 arresti - Centinaia di telefonate per raggirare vittime in tutta Italia, colpo da 100mila euro a Latina ... latinaoggi.eu

PESCARA, TRUFFE AGLI ANZIANI: SGOMINATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. UN ARRESTO E SEI DENUNCE TRA NAPOLI E CASERTA I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, coordinati dalla - facebook.com facebook

Truffe agli anziani, tutti gli affari della gang. Il pm: come uno stupro x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.