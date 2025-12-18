Truffe agli anziani tra Ausonia e Foggia | si fingevano carabiniere e dipendente comunale
Tra Ausonia e Foggia, le truffe agli anziani continuano a preoccupare la comunità. I Carabinieri locali hanno portato a termine un’importante operazione, denunciando due uomini provenienti dall’area vesuviana, ritenuti responsabili di aver messo in atto diverse truffe fingendosi carabinieri e dipendenti comunali. Un intervento decisivo per tutelare le persone più vulnerabili e contrastare questo fenomeno criminoso.
Ad Ausonia, i Carabinieri della locale Stazione hanno concluso una articolata indagine che ha portato alla denuncia di due uomini, rispettivamente di 31 e 41 anni, entrambi provenienti dall’area vesuviana del Napoletano, ritenuti responsabili di distinte truffe ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Truffe agli anziani. Finto carabiniere si fa dare oro e soldi
Leggi anche: Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere”
Truffa del finto carabiniere e non solo: raggirate due anziane - I carabinieri di Ausonia hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 31 e 41 anni, ritenuti responsabili di distinte truffe ai danni di persone anziane. ciociariaoggi.it
Truffe seriali agli anziani. Scoperta la banda - La misura cautelare è stata concessa poiché, a seguito delle perquisizioni operate nel novembre scorso, con il supporto dei colleghi di Napoli e Caserta, sono stati sequestrati numerosi apparati ... abruzzoindependent.it
Truffe agli anziani con finti carabinieri: 21 arresti - Centinaia di telefonate per raggirare vittime in tutta Italia, colpo da 100mila euro a Latina ... latinaoggi.eu
PESCARA, TRUFFE AGLI ANZIANI: SGOMINATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE. UN ARRESTO E SEI DENUNCE TRA NAPOLI E CASERTA I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, coordinati dalla - facebook.com facebook
Truffe agli anziani, tutti gli affari della gang. Il pm: come uno stupro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.