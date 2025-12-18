Truffe agli anziani sgominata una banda 6 denunce e un arresto | l' indagine partita dalla segnalazione di un pescarese

Una vasta operazione dei carabinieri di Pescara ha portato alla luce una banda specializzata in truffe agli anziani. Partita dalla segnalazione di un cittadino pescarese, l’indagine ha consentito di denunciare sei persone e di eseguire un arresto, smantellando un’organizzazione criminale attiva tra Napoli e Caserta. Un importante passo avanti nella tutela delle fasce più deboli, dimostrando l’efficacia delle indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine.

Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pescara che hanno sgominato un'associazione con base operativa tra Napoli e Caserta. Denunciate in stato di libertà 6 persone e una posta agli arresti domiciliari. L'operazione, coordinata dalla.

