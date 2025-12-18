Truffe agli anziani operazione fra Abruzzo e Campania

Una vasta operazione dei carabinieri ha smantellato un'organizzazione criminale tra Abruzzo e Campania responsabile di truffe agli anziani. Coordinati dalla Procura di Pescara, gli investigatori hanno eseguito arresti domiciliari e denunciato sei persone residenti tra Napoli e Caserta, segnando un importante passo nella lotta a questi reati che colpiscono le persone più vulnerabili.

Truffe a danno di persone anziane sul territorio nazionale, commesse da una organizzazione con base a Napoli e Caserta é stata sgominata dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, che su coordinamento della Procura della Repubblica hanno proceduto all'esecuzione di una misura degli arresti domiciliari e alla denuncia di 6 persone tutte residenti tra Napoli e Caserta. Ad avviare le indagini, nel giugno del 2024, la segnalazione da parte di un anziano residente nel circondario pescarese, rimasto vittima lo scorso giugno della "truffa del falso familiare", con il consueto "modus operandi" che aveva ingannato l'uomo, facendogli versare 997 euro.

