Truffe agli anziani colpo dei carabinieri | banda campana smantellata tra Pescara Napoli

Una truffa ai danni degli anziani smantellata grazie a un’indagine partita da una segnalazione locale. La banda campana, attiva su scala nazionale, si specializzava nel colpo del falso familiare, ingannando le vittime e causando ingenti danni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla presa di misura contro questa pericolosa organizzazione, garantendo maggiore tutela alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Pescara - Indagine partita da una segnalazione locale porta allo smantellamento di un’organizzazione attiva su scala nazionale, specializzata nella truffa del falso familiare ai danni di anziani. I Carabinieri del Comando provinciale di Pescara hanno messo fine all’attività di una associazione a delinquere con base operativa tra Napoli e Caserta, ritenuta responsabile di numerose truffe agli anziani su tutto il territorio nazionale. L’operazione, condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, è scattata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha disposto una misura di arresti domiciliari nei confronti di un soggetto e la denuncia di altre sei persone, tutte residenti in Campania. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

