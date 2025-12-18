Trucco e vesto i cadaveri volevo fare medicina legale A MasterChef i giudici mi hanno stoppato il mio dolce era incompleto | la storia di Raffaella Acciardi
Raffaella Acciardi sogna di diventare medico legale, ma la cucina ha preso il sopravvento. Durante MasterChef Italia, la sua creatività e passione si sono mescolate tra sfide e emozioni, portandola a confrontarsi con i giudici in un percorso ricco di insidie e speranze. Questa è la sua storia, tra sogni infranti e nuove possibilità, in una serata che promette emozioni uniche.
Stasera a MasterChef Italia, giovedì 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, altri cuochi amatoriali avranno la preziosissima chance di conquistare il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking. A loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, decidendo se meriteranno o meno di entrare nella Masterclass. Tra i concorrenti bocciati la scorsa puntata dell’11 dicembre c’era anche Raffaella Acciardi: “Ho presentato un dolce, Eclissi, dalla forma tonda, come la luna. Un quattro quarti al limone con crema pasticciera, sempre al limone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Incidente in bicicletta per Fiorello: “Sono caduto di faccia, mi hanno aiutato tre operai che mi hanno detto ‘te sei proprio rovinato’. Volevo fare il figo…”
Leggi anche: “Mi hanno impiantato un defibrillatore ma per anni non l’ho detto a nessuno, non volevo fare pena o che qualcuno pensasse che volevo fare leva su questo”: parla Gianluca Gazzoli
"In confidenza, le confesso che non ho mai amato le feste. In realtà, sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno. Per me, Verissimo è già una festa: lì mi vesto, mi trucco e incontro tante persone. È il - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.