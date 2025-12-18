Trucco e vesto i cadaveri volevo fare medicina legale A MasterChef i giudici mi hanno stoppato il mio dolce era incompleto | la storia di Raffaella Acciardi

Raffaella Acciardi sogna di diventare medico legale, ma la cucina ha preso il sopravvento. Durante MasterChef Italia, la sua creatività e passione si sono mescolate tra sfide e emozioni, portandola a confrontarsi con i giudici in un percorso ricco di insidie e speranze. Questa è la sua storia, tra sogni infranti e nuove possibilità, in una serata che promette emozioni uniche.

Stasera a MasterChef Italia, giovedì 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, altri cuochi amatoriali avranno la preziosissima chance di conquistare il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking. A loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, decidendo se meriteranno o meno di entrare nella Masterclass. Tra i concorrenti bocciati la scorsa puntata dell’11 dicembre c’era anche Raffaella Acciardi: “Ho presentato un dolce, Eclissi, dalla forma tonda, come la luna. Un quattro quarti al limone con crema pasticciera, sempre al limone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

